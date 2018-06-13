Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner'in avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, müvekkillerinin yargılandığı davanın duruşmasının yapıldığı gün duruşma bittikten sonra "zorla getirme kararı" çıkarıldığını UYAP'tan öğrendiklerini söyledi. Avukat Yüzer, duruşma bittikten sonra verilen bu karara itiraz ettiklerini söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Vali Sarıboğa'nın aktardığına göre, Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat kararı verildi. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmalarına karar verildi. Davanın duruşması, 11 Haziran'da yapıldı.
Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan yurtdışında bulunan sanıklar Aydın Doğan kızı Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmenbek ile Ali Rıza Temeroğlu katılmadı. Duruşma sanık avukatları katıldı.
Duruşmada, hakim Muhammed Ali Karakaya, daha önce Aydın Doğan'ın yurtdışından aldığı 8 sayfalık ‘istirahat raporunun' yabancı ülkeden alınması nedeniyle Türkiye'de geçerlik kazanması için yapılması gereken işlemlerin neler olduğu, ayrıca bu raporun bitiş tarihinin ne zaman olduğunu bildirilmesine ilişkin İstanbul Sağlık Kurulu'na yazılan yazıya cevap verilmediğini belirtti.
Avukat Erem Turgut Yücel söz alarak Aydın Doğan'ın halen Almanya Münih'te bulunan bir hastanede, Hanzede Doğan Boyner'in ise İsviçre Zürih'te tedavi gördüğünü söyledi.
Avukat Yücel, Aydın Doğan ile ilgili 5 Haziran 2018 tarihli Münih Başkonsoloğu tarafından onaylı tercüme edilmiş 6 ile 8 hafta süreyle fizik tedavi görmesi gerektiğine ilişkin Medical Park tarafından düzenlenen 4 sayfalık konsolosluk onaylı raporu mahkemeye sundu. Yücel, Doğan'ın 18 Nisan 2018 tarihinde ameliyat olduğunu, ameliyata katılan Türkiye'deki doktorunun da tanık olarak dinlenebileceğini söyledi.
Avukat Yücel ayrıca, Hanzede Doğan Boyner'in de Zürih'te tedavi gördüğüne ilişkin 7 Haziran 2018 tarihli rapor, Türkçe tercümesini ve hastanenin 29 Haziran 2018 tarihine kadar seyahat edemeyeceğine ilişkin raporu mahkemeye verdi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor Barış Çoşkun, Aydın Doğan'ın 2015 yılından beri sol bacağında kuvvet kaybı, belinde kanal daralma rahatsızlığı bulunduğunu, 82 yaşında ve 20 yıl önce baypass ameliyatı olduğu için riskli olan ameliyatın 18 Nisan'da Almanya'da yapıldığını, kendisinin de bu ameliyata katıldığını söyledi. Aydın Doğan'ın Türkiye'ye döndüğünü ancak ağrıları geçmeyince yeniden Almanya'ya gittiğini, Mayıs ayından itibaren 6 ay boyuncu Münih'te fizik tedavi göreceği, desteksiz yürüyemediğini, 2 ay içerisinde yeniden bir ameliyat daha olma durumunun olduğunu anlattı. Sağlık durumunun seyahat etmesine uygun olmadığını düşündüğünü söyledi.
Mahkeme, Aydın Doğan'ın sağlık raporuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazılan yazının akıbetinin yeniden sorulmasına bu nedenle duruşmanın 18 Haziran'a ertelenmesine karar verildi.
DURUŞMADAN SONRA "ZORLA GETİRME KARARI" VERİLDİ
Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner'in avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, duruşmadan sonra aynı gün müvekkilleri hakkında zorla getirme kararı verildiğini, bunu da UYAP'tan öğrendiklerini söyledi. Avukat Yüzer, bu karara itiraz ettiklerini, itirazın sonucunu beklediklerini söyledi.
SPK, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri yurtdışından usulsüz olarak usulsüz kağıt ithalatı yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla ilgili olarak SPK tarafından, üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa soruşturma dosyasını sunuldu.
Hukuki mütalaada, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması gerektiği belirtilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bu suçlardan Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında dava açıldı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, "atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmişti.
Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozma kararı vermişti. Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.
Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.
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