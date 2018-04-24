Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aydın'daki emniyet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İl Emniyet Müdürü Temel'in de 6 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Turan ile birlikte meslekten ihraç edilen 4 eski polis tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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