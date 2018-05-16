2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Aydın ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Aydın'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Aydın iftar vakti.



AYDIN İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Aydın'da iftar vakti 20:19 olarak yer almakta. Aydın'da saat 20:19’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

AYDIN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Aydın yarın gece 2. sahura kalkacak. Aydın sahur vakti 04:12 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Aydın'da 04:12 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.



15 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLECEK



Efeler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 51 ayrı mahallede yaklaşık 15 bin 225 vatandaşa iftar yemeği verecek.

İftar yemeği sonrasında ve farklı camilerde teravi namazının ardından vatandaşlara turunç şerbeti de ikram edilecek.

Efeler’de mahalle ve sokaklarda her yıl dökülüp telef olan tonlarca turuncu değerlendiren Efeler Belediyesi, yaptığı turunç reçelinden sonra, turunç şerbeti de elde etti. 51 farklı mahallede Efeler Belediyesi tarafından kurulacak iftar çadırlarında yemeğin yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak turunç şerbeti de verilecek.

Ramazan ayının bütün vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallemizde vatandaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geleceğiz. Huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. İftar sofralarının ilki 16 Mayıs Çarşamba günü Kızılcaköy ve Gölcük Mahallemizde, sonuncusu ise 13 Haziran Çarşamba günü Dağeymiri Mahallemizde kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza güzellikleri paylaşmaya davet ediyorum” dedi.



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