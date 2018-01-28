Konya'da kortizon kullanımı sebebiyle her iki kalça ekleminde çürüme olan, her iki bacağındaki ağrılardan dolayı yürümekte güçlük çeken ve koltuk değnekleriyle işe gidip gelen 45 yaşındaki öğretmen Aydın Kesen, sağ kalçasına yapılan kalça protezi ameliyatı, sol kalçasına da daha basit bir kapalı ameliyatın ardından sağlığına kavuşmaya başladı.

ŞİDDETİ AĞRI SEBEBİYLE YÜRÜYEMİYORDU

Konya'da ameliyat olan öğretmen Aydın Kesen, 3 ay önce her iki bacakta şiddetli ağrı sebebiyle yürüyemediğini anlatarak, "29 Ekim 2017 tarihinde sabah kalktığımda kasığımda ve sağ dizimin altında şiddetli bir ağrı hissettim, yürüyemez durumdaydım. Birkaç gün içinde Beyhekim Devlet Hastanesinde MR çekildi. Bel fıtığı olduğu söylendi. Beyin cerrahi ve fizyoterapiste yönlendirildim. Oradan çıktım MR CD'lerimi aldım, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittim. Orada da birkaç ortopedi ve beyin cerrahi uzmanı doktor arkadaşla görüştüm. Muayenelerini yaptılar, kalçada Avasküler Nekroz (AVN) (Kemiğin kimi sebeplerle beslenme bozukluğu sonucu canlılığını kaybetmesi) olduğunu söylediler. Tedavi olarak da birkaç aşamadan bahsettiler. Birinci aşama olarak kanlandırma greft, kök hücre gibi çözüm önerileri sundular. Düzelmez ise kalça protezi ameliyatı olacağını söylediler. Ben bu arada birkaç doktor daha gezdim. En son gittiğim doktorlardan birisi 3 ay beklememi önerdi. Kendi kendine düzelme ihtimalinin olacağını söyledi. Üç ay bekledik, bu arada koltuk değnekleri ile işe gittim geldim. Üç ay geçtikten sonra bir MR çekildiğinde hiçbir iyileşmenin olmadığını gördük. Bu arada Dr. Tunç bey ve ekibini duydum, buraya geldim. Kendisi ile Cumartesi günü bir görüşme yaptım. Kanlandırma ve benzeri operasyonların kesin çözüm olmadığını, birkaç ay veya birkaç yıl sonra proteze döneceğini söyleyince ikna oldum. Pazartesi günü ameliyatımızı olduk, şükür şu an için iyiyim. Ameliyattan çıktık haliyle bir halsizlik olacak, ağrılarım var. İnşallah Allah şifa verecek düzeleceğiz. En büyük fark inşallah topallamadan yürüyebileceğim. Ameliyatın etkisi geçtikten sonra normal bir insan gibi yürüyebileceğim inşallah" şeklinde konuştu.

HER İKİ KALÇA EKLEMİNDE DE ÇÜRÜME TESPİT EDİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün de, "Kortizon kullanımı nedeniyle her iki kalça ekleminde çürüme olan hastamızın sağ kalçasına kalça protezi uyguladık. Aynı uygulamayı sol kalçasına da basıncı azaltıcı, çürümeyi temizleyici daha basit kapalı ameliyat girişiminde bulunduk. Ertesi gün hastamızı kaldırdık. Şu an gayet rahat yürüyor, eski aksama ve sancıları kalmadı" dedi.

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