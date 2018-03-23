Kaan Gökman'ın 'Söz' şarkısını çok beğendiğini ve her projesinde başarısının katlanarak ilerlediğini belirtmesi üzerine Aydın Kurtoğlu, "Şarkıları yaparken gerçekten dirseklerimizi çürütüyoruz. Hazır bir şey okumuyoruz. 'Hazır bir şey gelsin de onu okuyalım ve servis edelim' derdinde olmadım. Hep yeni ve farklı işler yapmak için uğraşıyorum. İstekleri analiz ederek dinleyiciye bu yönde bir şeyler vermeye çalışıyorum"' dedi.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Babası Cengiz Kurtoğlu ile neden düet çalışması yapmadığı sorusuna Aydın Kurtoğlu, "Babamla düet yapmak hayallerim arasında olan bir proje ama buna şu an hazır hissetmiyorum. Eğer bir gün böyle bir düet yapmaya karar verirsek, arabesk tınılarıyla harmanlanmış modern bir sound ile yepyeni bir şarkı yapmak isterim. Ya da babamın şarkılarından birini yeni jenerasyona hitap edecek şekilde yeniden yorumlayarak ve düzenleyerek çok güzel bir çalışma yapabilirim" cevabını verdi.