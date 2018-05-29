AK Parti İzmir İl Başkanlığının Gönül Sofrası adını verdiği iftar programları kesintisiz olarak devam ediyor. HT Egeli'de yer alan habere göre Menemen, Gaziemir, Karşıyaka ve Buca’da ziyaretler yapan Şengül, öncelikle milletin birlik ve beraberliğini korumasının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Mübarek Ramazan ayında istedik ki, İzmir’in her yerinde gönül soframızı açalım. Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkesi davet edelim. Bizim gönlümüzde herkese yer var” dedi.

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