Aydın ve İstanbul'da meydana gelen beton mikseri kazalarında adeta faciadan dönüldü

Kaza, saat 17.45 sıralarında İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, evin içine girdi.

BETON MİKSERİ YATAK ODASINA GİRDİ

DHA'nın haberine göre; kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mikserin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Evin duvarı yıkılan odasında yatan yaşlı kadının şans eseri orada olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. Kaza sonrası sokak araç trafiğine kapandı.

KÖPRÜDE SIKIŞTI, LASTİĞİNİN HAVASI İNDİRİLEREK KURTARILDI

İHA'nın haberine göre, AYDIN'ın Efeler ilçesindeki demiryolu köprüsüne beton mikseri sıkıştı. Beton mikseri, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi. Mikserin takılı kalmasıyla akan trafik yaklaşık 1 saat kısmen aksadı. Yağan yağmur nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı.

Sadece bir aracın geçiş yapabileceği köprüde, sıkışan beton mikserinin çıkarılması sonucu aksayan trafik normale döndü.

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