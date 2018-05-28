Aydın’da çocuklara bisiklet hediyesi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’ndeki Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocuklara hediye edilen bisikletler mutluluk kaynağı oldu.

HT Egeli'de yer alan habere göre, hayırsever iş adamı tarafından hediye edilen bisikletleri teslim alan Merkez Müdürü Bülent Dağ, “Çocuklarımız için güzel bir hediye oldu. Taleplerimize uygun şekilde getirilen bisikletleri gören çocuklarımız çok mutlu oldular. Çocuklarımızın bugüne kadar aldıkları en güzel hediyelerden biriydi. Bu özel çocuklarımızı topluma kazandırmak, hayatlarında destek olmak büyük önem taşıyor” dedi.

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