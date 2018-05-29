HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın’da 2003 yılında 70 bin 457 hektar alanda pamuk ekimi yapan çiftçi beklediği fiyatı alamayınca 2005 yılında pamuk üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönelmişti. 2005 yılında Aydın’da 47 bin 695 hektar alana kadar düşen pamuk üretimi 15 yıl aradan sonra yeniden 70 bin hektara ulaştı. Pamuğun Aydın’daki ekim sahasının 15 yıl aradan sonra yeniden 70 bin hektarlara ulaştığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Bu yıl mevsimsel yağışlardan dolayı üreticinin birkaç kez ektiği tarlayı bozup yeniden ekmek zorunda kaldı. Buna rağmen çiftçi bir zamanlar beyaz altın diye tabir edilen pamuğa yöneldi. Bu yıl 70 bin hektar alanda pamuk ekimi gerçekleştiğini ön görüyoruz. 2003’te dekarda 339 kg verim alınırken 2017 hasat sezonunda bu rakam 513 kg olarak gerçekleşti” dedi.

MALİYETİ ARTTI

Aydın’ın gerek iklimi gerekse toprak yapısı bakımından pamuk üretimine en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu “Aynı zamanda stratejik ürünümüz olan pamuk ilimizde yeniden rağbet görmeye başladı. Üreticimiz desteklenirse üretimin daha da artacağına düşünüyoruz” dedi.

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