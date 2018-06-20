Aydın’ın projelerine 180 milyon euro hibe

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, Aydın’daki ziyaret ve incelemeleri kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken’i ziyaret etti. Berger, daha sonra “AB Projeleri” sergisinin açılışına katıldı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde il genelindeki kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak AB’den hibe desteği almaya hak kazanan 500 projeden 78’i, Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükelçi Dr. Christian Berger’in açılışını yaptığı sergiyle beğeniye sunuldu.

TARIMDA BAŞARILI

Berger, “AB olarak, Aydın’da 180 milyon euro değerindeki 500 projeyi destekliyoruz. Aydın’da tarım alanında yapılan çalışmaların çok başarılı olduğunu gördüm. Karşılıklı ilişkilerimizin geliştirilmesini ve ileriye taşınmasını diliyorum” dedi. Aydın’ın 22 antik kenti, deniz ve kültür turizmiyle önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Vali Köşger ise, “İncir üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Başka ürünlerle de tarımda ilk üçte bir kent Aydın. Ayrıca Aydın, jeotermal kaynaklar açısından çok önemli. Aydın’da jeotermal santrallerden yılda 700 megavat enerji üretilirken, yıl sonunda bu üretimin bin megavatı geçmesini bekliyoruz. Yaz sezonunda Aydın’a 4 milyon turist geliyor. Bu turistlerin yaklaşık 2 milyonu yabancı. Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz” diye konuştu.

HEDİYE TAKDİM ETTİ

AYTO Başkanı Hakan Ülken, kendisini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger’e bölgeye özel hediyeler vererek teşekkür etti.