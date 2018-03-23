Belarus'un Gomel kentinde 22 - 24 Mart 2018 tarihleri arasında İşitme Engelliler Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen katılan Aydınlı Aysun Akay şampiyon oldu.



Bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan Aydınlı Avrupa Şampiyonu Aysun Akay bir ilke de imza atarak sprint dalında ilk defa ülkemize altın madalya kazandıran işitme engelli sporcu unvanının da sahibi oldu. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların yanı sıra birçok uluslararası başarılı sporcu yetiştiren Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Atletizm Antrenörü Burak Şevket Taş, Aydınlı İşitme Engelli Sporcu Aysun Akay'ı da Avrupa Şampiyonu yaparak başarılarına bir yenisini daha ekledi.



''AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYİZ''

Antrenör Burak Şevket Taş, "Avrupa'nın zirvesinde yer almak, Türk Bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okumak çok gurur duyduk. Ülkemizi uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil ederek Avrupa'nın zirvesinde yer aldık. Büyük bir Avrupa Şampiyonası seçmelerinde, yarı finallerde ve finallerde mükemmel performans çıkarak tüm yarışları birincilik ile tamamlayan sporcum Aysun Akay'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizlere destekleri esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, İşitme Engelliler Spor Federasyonumuza ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER