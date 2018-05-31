Aydınlılar yazın su sorunu yaşamayacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelinde süren ASKİ çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı. Aydın ve Aydınlılar’ın her şeyin en güzelini hak ettiğini belirten Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için buradayız. Aydınlılar’ın su sorunu yaşamaması için çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor. Ekipler vatandaşların taleplerini karşılamak için sürekli sahada. Halkımız ister biz yaparız” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, vatandaşların talebi üzerine Koçarlı ilçesine bağlı Esentepe, Kızılkaya, Çulhalar ve Bağcılar mahallelerinde çalışma başlatan ekipler dört adet sondaj açarak, suyu depolara ulaştırdı. Su sorunu ortadan kalkan mahallelerde vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, mahalle muhtarları taleplerinin karşılandığı için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi

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