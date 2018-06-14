Ayhan Sicimoğlu, Tuhaf Dergi’den Nurhak Kaya’ya verdiği röportajda, “Geçen gün müzisyen bir arkadaşımız yere tükürmenin özgürlük olduğunu söylemiş. Ben tükürenlerden rahatsız oluyorum, o ise Avrupa'ya gittiğinde yere tükürememekten şikâyetçi. Yere tüküren birini görürsem de, ‘Kardeşim tükürmek delikanlılığa yakışmaz,’ demekten asla kaçınmam” ifadelerini kullandı.

“KAYNAYIP GİDERDİ”

Cadde'de yer alan habere göre, türkücü Yavuz Bingöl, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, “Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.