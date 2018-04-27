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Bu hafta buraya gelen yavru ayılarımız 30- 40 yıllık hayatlarının tamamını bu barınakta geçirecekler. Doğadaki diğer ayılara göre, buradaki iyi koşullar daha da uzun ve sağlıklı yaşamalarına da neden oluyor. Merkezimizde 78 ayımız vardı, yeni gelen yavru aylarımızla birlikte sayımız 81'e çıktı" dedi.