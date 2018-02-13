Meclis’e sunulan 83 maddelik torba kanun tasarısında FETÖ’nün amaçları doğrultusunda kullanıldığı gerekçesiyle 15 Temmuz sonrası kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) yargılamalarının yenilenmesi için önemli bir düzenleme yer alıyor. Buna göre AYİM, bağımsız ve tarafsız olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ( AİHM) başvurusu bulunanlar, Ankara idare mahkemelerine yeniden yargılama başvurusu yapabilecek.
ÖNCE İHRAÇ SONRA AYİM
FETÖ, çeşitli kumpaslarla TSK’da 15 Temmuz öncesinde hâkim konuma geldi. Askeri liseler, askeri harp okulları ve harp akademilerinde yapılan sınavların sorularını mensuplarına sızdıran örgüt, FETÖ’cüleri general ve amiral yapmak ve TSK’nın üst yönetimini ele geçirmek için muhalif gördüğü kişilere “kumpas” olarak adlandırılan soruşturmalar ile davalar açtı. Kumpas davalarında, örgütten olmayan çok sayıda albay, amiral ve general ordudan tasfiye edildi. FETÖ, bazı subayları TSK’dan atmak için disiplin silahına da başvurdu. Çok sayıda subay disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan atıldı. Bunların önemli bir kısmı, özel hayatları yasa dışı izlenen ya da isimsiz ihbar mektupları ile suçlanan subaylardan oluştu. Bu subaylar, “genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları” iddiasıyla TSK’dan ihraç edildi. Mağdurların açtığı iptal davaları askeri yargıda hâkim olan FETÖ mensuplarının çabaları ile reddedildi. Askeri yargıdan sonuç alamayan subaylar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM’ye başvurdu. Bu subayların başvurularını darbe girişimi sonrası gündemine alan AYM, çok sayıda subay hakkında “özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiği” yönünde karar verdi.
İDARE MAHKEMESINE BAŞVURULACAK
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre meclis’e sunulan 83 maddelik torba kanun tasarısında, bu davaları çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeye yer verildi. Tasarının 23. maddesi ile İdari Yargılama Usulleri Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, AYİM bağımsız ve tarafsız olmadığı için AİHM’ye başvurusu bulunanlar, 3 ay içinde Ankara idare mahkemelerine başvurarak yargılanmanın yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede talepte bulunmayanlar ise AİM’in iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verdiği ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde idare mahkemelerine başvurabilecek.
Ankara idare mahkemeleri, süresinde talepte bulunulması halinde yargılanmanın yenilenmesine karar verecek. Mahkemeler de yeniden yargılama yaparak yeni bir hüküm tesis edecek. FETÖ’nün disiplin soruşturmaları sonucunda TSK’dan attığı onlarca subay bu düzenlemeden yararlanacak. Bu isimlere TSK’ya dönüş yolu açılacak.
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