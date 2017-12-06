SON DAKİKA! Rıza Sarraf (Reza Zarrab) soruşturmasında Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

15 Temmuz darbe girişiminin yurtdışı bağlantılarına ilişkin yürütülen "üst akıl" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Bursa milletvekili Aykan Erdemir'in mal varlığına el kondu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aykan Erdemir'in "taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlardaki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine CMK 128'nci maddesi gereğince" el konulmasına karar verdi.
KAVALA DA TUTUKLANMIŞTI
New York'ta Reza Zarrab'ın sanık iken tanık olduğu Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın tanıkları arasında yer alan Erdemir hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "üst akıl" soruşturmasında, ABD İstanbul Başkonsolluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ve işadamı Osman Kavala tutuklanmıştı.
FULLER İÇİN YAKALAMA VERİLMİŞTİ
CIA'nin eski başkan yardımcısı Graham E. Fuller ile Henri J. Barkey, hakkında , "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
Aynı kapsamda, Reza Zarrab soruşturmasını yürüten New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara ve yerine atanan Başsavcı Joon H Kim, firari FETÖ şüphelisi, bankalar yeminli murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma" suçlamasıyla yakalama kararı verilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.