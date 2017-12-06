SON DAKİKA! Rıza Sarraf (Reza Zarrab) soruşturmasında Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

15 Temmuz darbe girişiminin yurtdışı bağlantılarına ilişkin yürütülen "üst akıl" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Bursa milletvekili Aykan Erdemir'in mal varlığına el kondu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aykan Erdemir'in "taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlardaki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine CMK 128'nci maddesi gereğince" el konulmasına karar verdi.

KAVALA DA TUTUKLANMIŞTI

New York'ta Reza Zarrab'ın sanık iken tanık olduğu Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın tanıkları arasında yer alan Erdemir hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "üst akıl" soruşturmasında, ABD İstanbul Başkonsolluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ve işadamı Osman Kavala tutuklanmıştı.

FULLER İÇİN YAKALAMA VERİLMİŞTİ

CIA'nin eski başkan yardımcısı Graham E. Fuller ile Henri J. Barkey, hakkında , "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.



Aynı kapsamda, Reza Zarrab soruşturmasını yürüten New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara ve yerine atanan Başsavcı Joon H Kim, firari FETÖ şüphelisi, bankalar yeminli murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma" suçlamasıyla yakalama kararı verilmişti.

rıza sarraf soruşturması

aykan erdemir

son dakika haberleri