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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbide Aykut Kocaman'a büyük tepki vardı... Sarı-lacivertli taraftarlar, savunmaya çekilmesi ve oyuncu değişikliklerinde gecikmesi nedeniyle Kocaman'ı eleştirdi. Twitter'da en çok konuşulan isim olan Aykut Kocaman'a yönelik yazılan yorumlardan bazıları şöyle: