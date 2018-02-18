Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından şunları söyledi:

"Kazanmak için sahaya çıktık. Ligin ilk yarısında çok handikaplıydık. Artık özellikle içeride puan kaybetme lüksüzümün olmadığı maçları oynuyoruz. Oyunla ilgili konuşursak, bugün ilk yarı 1-3 olma ihtimali çok daha yüksekti. Geçen hafta Başakşehir karşısındaki oyunu biraz daha geliştirirsek, bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır, bırakın Türkiye şampiyonluğunu. Birbirinden kopuk olursak, Alanyaspor'un şanssızlığı olur. İlk kez futbol şansı yanımızdaydı. Bunu bu sene ilk kez kullanıyorum. Böyle kopuk olursak, ertesi hafta 2 tane atarız ama 3 tane yemişiz. İlk yarıdaki oyun tam anlamıyla buraya gidebilirdi. İkinci yarı, ilk yarıya göre toparlandık. Üçüncü gol rakibin oyuna asılma hırsını bitirdi. Maçla ilgili yorumum bunlar."

HASAN ALİ KALDIRIM'IN CEZALI DURUMA DÜŞMESİ

"İsmail'in sağlığında problem yok, 3 antrenman yaptı, riske etmemek için kadroya almadım Hafta içi problem yaşanmazsa, İsmail hazır. İsmail olmasa bile, daha evvel yaptığımız gibi kaleciler dışında 25 oyuncu var. Bir oyuncu arkadaşımız çıkıp görevini yapacaktır. Hayatın sonu gibi bir durum yok."

BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i yendikleri maçtaki futbolu sürdürmeleri durumunda, ileride Avrupa şampiyonluğuna kadar gidebileceklerini savundu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, galibiyete rağmen özellikle ilk yarıda ortaya koydukları oyunu eleştirdi.

Takımını galibiyetten dolayı kutlayan Kocaman, şöyle konuştu:

"Haftalar azaldı. İçerideki puan grafiğimiz standardımızın altında. Mutlak kazanmalıydık ve takımım bunu başardı. Medipol Başakşehir maçında oynadığımız futbolun biraz etrafında dolaşarak, neyi yaptığını bilen bir takım olup bunu da ufak tefek geliştirirsek hiç kuşku yok bu takım Avrupa şampiyonluğuna kadar gider. Bunu UEFA Şampiyonlar Ligi için söylemiyorum ama bu takım Avrupa şampiyonluğuna kadar gider."

Aytemiz Alanyaspor'un toparlanma sürecinde olan bir ekip olduğunu vurgulayan Kocaman, "Normal şartlarda ilk yarıda Alanyaspor'un içeriye 3-1 önde girmesi lazımdı. Bu oyuna doğru gidersek 3-4 maç farklı skorlar olabilir, 3-4 maçta da 'çok iyi oynadık ama kaybettik' haline döneriz. Şampiyonluk rüya olur. İlk yarı dağınıktık. Rakibi fazla baskı altına alamadık. Hep oyunun içindeydiler. İkinci yarı bunu düzelttik biraz daha." diye konuştu.

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarları öven Kocaman, "Bu takımın tek ve en büyük gücü taraftarıdır. Pek çok şampiyonluk aldı Fenerbahçe bu taraftarla. Tribünlerde tekrar şampiyonluk seslerini duymak hepimiz için itici güç oluyor. İlk yarıdaki oyunumuz tabiri caizse Rus ruleti gibiydi. O kurşunun kime geleceği belli değil. Şampiyonluk isteyen takımların kafasında bu oyun olmamalı. Bu oyunla rakipleri bükemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SKANDAL..."

Aykut Kocaman, görevinden istifa eden hakem Abdullah Yılmaz'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamayı "skandal" olarak nitelendirdi.

Geçen haftalarda hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaların arkasında durduğunu ancak düzeltmek istediği yerler olduğunu anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Hakemlerin içinde ne kadar yetersiz, meslek ahlakından yoksun insanlar varsa antrenörler arasında da var. Esas itibarıyla hakemlerden ziyade, hakemleri oraya iten etkenlerle ilgili konuştum. Birkaç gündür yaşananlar fotoğrafı gösteriyor. Abdullah Yılmaz'ın hakemliğini sonlandırma kararı, dilekçesinde yazdıkları, MHK'nin bu yazıya verdiği cevap aslında bir skandal. Dolayısıyla bu kurumların başındaki insanların, bu kurumları yönlendirenlerin, olayları derlemeleri gerekiyor. Benim de içinde bulunduğum antrenörler, futbolcular, hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hiçbir hakem kendini ifade ettiği alanda hata yapmak istemez. O nedenle derdim burada hakemleri suçlamak değil. Derdim onları oraya iten etkenler. Aykut Kocaman 'algı operasyonu yapıyor' demeye gerek yok. Herkes aynaya baksın. Bir gram dahil haksız bir şey istemiyorum. Allah yazdıysa bozsun ama hakkımız da yenmesin."

TALISCA YORUMU

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın sarı kart cezaları nedeniyle derbide forma giyemeyecek oyuncuları Anderson Talisca ve Pepe'nin yokluğunun kendileri için avantaj olmayacağını vurguladı.

Beşiktaş maçına 8 gün olduğunu hatırlatan Kocaman, "Uzun bir ara. Köprünün altından çok sular akacak. Önce bir sakinleşip beklemek lazım. Sonra Beşiktaş'a yoğunlaşacağız. Genel olarak şikayet etmem eksiklerden. Hiçbir şekilde dillendirmemeye çalıştım. Beşiktaş gibi son 2 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisi bir takımın oyuncu kaybı söz konusu değildir. Her oyuncuları değerli. Güçlü bir kadroyla çıkacaklardır. Güç kaybı olacağı kanısında değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, "Talisca'nın kartının iptal edilmesi için başvuru yapılırsa tepkiniz ne olur?" sorusuna ise "Türkiye'de futbol ortamında şaşırmayı bıraktık. Çok absürt bir durum bu. Bu kadar da olmaz." cevabını verdi.

Kocaman, lider Galatasaray'la 26. haftada Kadıköy'de yapacakları maçın hatırlatılması üzerine, "Puan kayıpları ligin sonuna kadar devam edecektir bütün takımlar için. Galatasaray'ı burada yensek de 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Galatasaray bizi burada yense de diyemez. Sadece o maçı kazanan rüzgarı arakasına alacak. Daha 4 hafta var, çok şey değişir." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Fernandao'yla bulduğu ikinci golden önce ofsayt olmasıyla ilgili "Büyük bir yanlışlık. Hakem adına büyük bir hata. Ne hiç kimsenin ne de benim hakkım yensin istiyorum. Keşke olmasaydı. Hatalardan zevk alan bir insan değilim. Bazı grupların haksız yere kazanç elde etmesini de istemiyorum. Hatalar doğal olduğu sürece hakemlerin başımızın üstünde yeri var." diyerek sözlerini tamamladı.