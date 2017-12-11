Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başladı başlamasına ama Aykut Kocaman tedbiri elden bırakmıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası takımda bir an olsun bile rehavete yer olmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Kocaman, oyuncuların gevşememesi için takımın kaptanları ile bir görüşme yaparak neler yapılması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Teknik direktör Aykut Kocaman, “Evet güzel bir çıkış yakaladık. İlk baş- lardaki kabus gibi günleri geride bıraktık. Ancak henüz kazandığımız bir şey yok. İki maçımız daha var. İlk yarıyı firesiz kapatmamız gerekiyor. Rehavet olmasın ve herkesin ayağı yere bassın. Bu konuştuklarımızı arkadaş- larınıza da gerek bire bir gerekse toplantılar yaparak anlatın” ifadesini kullandı

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