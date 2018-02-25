Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kocaman'ın açıklamaları şöyle:

"Erken golün ardından maçın öyle gitmeyeceği görülüyordu. Erken gelen gol, zaten hafta boyunca gerilen ortamla, Beşiktaş'ı şuursuz bir şekilde hücuma itti. Biz de tamamen korumaya yöneldik. Maçı koruma kaygısı ve az adamlarla kontralara çıkmak bizim için en sıkıntılı durumu yarattı.

2. yarının başında, erken bir gol yedik. 1-1'den sonraki süreç net olarak Beşiktaş'ın doğru oyunuyla gitti. Karşılık veremedik. Medel'in kurtardığı pozisyon bize yeniden öne geçme şansı verdi ama oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremedik. Beşiktaş kendi oyununu uygulama şansı buldu. Çok net bir şekilde 2. golün gelme ihtimali rakip adına gözüküyordu.

İkinci yarıda hakemin de baskıya geçit verdiği bir durum vardı. Hakem eleştirisi olarak söylemiyorum. Bizim attığımız gol de ofsaytmış. Keşke doğruyu verebilselerdi.

Beşiktaş deplasmanı tabii ki mağlubiyetin ihtimal dahilinde olduğu bir yer. Beni demoralize eden bu değildi. Bu seviyede özelikle bu tip acemi hataları bu seviyedeki bizim oyuncularımız için kabul edilmemesi gereken buydu. Bu seviyede kabul edilebilir hatalar değil.

Bu maçı hemen kafamızda sıfırlamamız ve önümüzdeki hafta yeni bir seriye başlamamız gerekiyor."