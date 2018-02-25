Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinin şifreleri belirlendi... Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, son idmanın ardından futbolcularıyla gerçekleştirecekleri toplantılarda, zorlu 90 dakikada neler yapılması gerektiğini maç saatine kadar futbolcularına anlatacaklar. Hafta boyunca yapılan çalışmaların ardından son antrenmanla birlikte uyarılara başlayan teknik heyetin üzerinde durduğu en önemli konu; orta saha hakimiyeti. Bunun için de Aykut Kocaman ve yardımcıları oyunculara, “Beşiktaş’ta orta sahada ister Medel, ister Tolgay ya da Oğuzhan oynasın hiç fark etmez. Mehmet Topal ve Josef de Souza fizik olarak hepsinden de çok güçlüler. Bunun için de tıpkı Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi Beşiktaş’ı da orta sahada sindirip oyunun hakimiyetini elimize almamız lazım” dediler.

GİULİANO’YA ÖZEL UYARI

Sarı-Lacivertli teknik adamlar, orta saha konusunda bu uyarıları yaparken Giuliano’nun da dikkatini çektiler. Kocaman ve ekibi, Sambacı ile yaptıkları konuşmada, “Mehmet Topal ve Josef orta sahada hayli etkili. Ancak bu ikilinin mücadelesine derbide senin de katkı vermen lazım” ifadelerini kullandılar. Bunun yanı sıra Fenerbahçeli hocalar Beşiktaş’ın orta sahasıyla kanat oyuncuları arasındaki bağlantıları da kesmeyi hedefliyor.

VALBUENA YEDEK, AATIF İLK 11’DE

Aykut Kocaman, derbi maçta Valbuena’yı yedek soyundurmayı planlıyor. Kocaman’ın, geçen hafta Alanya karşısında 11’de oynattığı Fransız’ın yerine bu kez Aatif Chahechouhe’ya şans vereceği öğrenildi. Bu arada önceki gün tedbir amaçlı idmana çıkmayan Valbuena, dünkü çalışmanın tamamında yer aldı. Bunun yanı sıra, geçen hafta yedek oturan Dirar bu defa 11’de yer alacak. Kocaman kadroda fazlaca değişikliğe gitmeyi düşünmezken dünkü son antrenmanda da bu kadroyu denediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN DESTEK

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dünkü antrenmanla tamamladı. Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, saat 16.00’da baş- ladı. Asbaşkanlar Ali Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu idmanı izlerken, zorlu maç öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral verdi.