Çıkmayan candan ümit kesilmez misali Fenerbahçe’de teknik heyet de şampiyonluk umutlarını son haftalara kadar taşımak istiyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberien göre, iki günlük iznin ardından yeniden başlayan çalışmalarla birlikte teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları Samandıra’da bir durum değerlendirmesi yaptılar. Kocaman ve ekibi hem Fenerbahçe’nin hem de rakiplerin maçlarını analiz ederek bir sonuca vardılar. Öncelikli olarak Galatasaray maçına mutlak galibiyet gözüyle bakılmasına rağmen beraberlikle bitmesinin tüm planların altüst olduğu gerçeği kabullenilmiş durumda. Kocaman, Galatasaray’ı yenmeleri halinde puan durumundaki sıralamayı psikolojik açıdan tam tersine çevireceklerini düşünüyordu.



‘PES ETMEMEK GEREK’

Hatta rakiplerin birbiriyle oynayacak olmasından dolayı Fenerbahçe’nin 1 beraberlik lüksü dahi olacağını belirlemişti. Fakat alınan beraberlik hesapları altüst etti. Ancak yine de pes etmemek gerektiği görüşünü savunan Kocaman ve ekibi her ne kadar avantajı yitirdiklerini düşünse de “Bir ihtimal daha var” görüşünde birleşerek yine rakiplerin alacağı sonuçlarla ellerine mutlaka 1 fırsatın daha geçeceğine inanıyorlar.



FENERBAHÇE BAHİSÇİLERİ YATIRDI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde İddaa’nın sabit ve sanal bayi toplamında oluşan hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu. Maç sonucuna yönelik oynanan bahsin yüzde 65’inde taraftar “Fenerbahçe galip gelir” derken, yalnızca yüzde 20,7’i Galatasaray galibiyetine bahis yaptı,taraftarın büyük çoğunluğu Sarı-Kırmızılı ekibe şans tanımadı. Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44,7’lik oranın yüzde 65’’inde taraftar “Fenerbahçe galip gelir” derken, yüzde 20,7’si Galatasaray galibiyetine, yüzde 14,3’ü ise beraberliğe bahis yaptı.