Aykut Kocaman: Bizim tarafımıza yapılan hatalar daha fazlaydı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek puanını 11'e çıkardı ve dev derbiden zaferle ayrılmayı başardı. 2 penaltı, maç sırasında 4, sonrasında 1 toplamda 5 kırmızı kartın çıktığı mücadele sonrasında Aykut Kocaman, zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Aykut Kocaman, güçlü bir oyun ortaya koyamamalarına rağmen oyuncularının bu tip maçların gerektirdiği karakteristik özellikleri sahaya yansıttıklarını söylerken hakem Ali Palabıyık'la ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, maç oynanırken kısa süreli bir gerginlik yaşadıkları Şenol Güneş'le arasında geçenleri de anlattı.

İşte Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu. Bir hava yakalamamız gerekiyordu, bunu başardık. Beşiktaş'ın özgüveni hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla çok yüksekti. Aslında özgüven ve de bir başka kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi."



"Çok güçlü bir oyun oynadığımızı söyleyemem ama oyuncularım, bu tip maçların karakteristik özelliklerini sergiledi. Derbilerin karakteristik özelliğine uygun davrandık. Bu da benden ziyade bir grubun başarısıydı. Tebrik ederim."

"Zor bir maçı, içeride psikolojik olarak taraftarımızın çok istekli ve bir o kadar iyi olduğu bir günde kazanmak olağanüstü bir durumdu."

ŞENOL GÜNEŞ'LE YAŞADIKLARIYLA İLGİLİ...

"Ben ne olduğunu anlayamadım. Şenol Güneş'e de bunu söyledim. Sonra baktım bir şeyler daha söyledi ancak yine anlamadım. Benim tarzım değildir. Ben ne rakip teknik direktöre ne de rakip kulübeye bakarım. Ancak bir an göz göze geldik, bir şeyler söylese de ne söylediğini anlayamadım."

"Rakibin kırmızı kart görmesinden 2 dakika sonra biz de gördük. 2. golü bulmamızın hemen ardından golü yedik. Bu açıdan sezon başından bu yana yaşadıklarımızla paralel gelişmeler yaşandı."

"Çok candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, oyun planının dışına çıkılsa da galibiyeti almayı başaran bir oyun oynadık. Oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor.

"İki takım için de hakem hataları olsa da gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımıza yapılan hatalar daha fazlaydı."

"İkinci yarıyla ilgili olarak Beşiktaş'ın pozisyon olarak üstünlüğü vardı."

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