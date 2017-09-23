Aykut Kocaman: Bizim tarafımıza yapılan hatalar daha fazlaydı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek puanını 11'e çıkardı ve dev derbiden zaferle ayrılmayı başardı. 2 penaltı, maç sırasında 4, sonrasında 1 toplamda 5 kırmızı kartın çıktığı mücadele sonrasında Aykut Kocaman, zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Aykut Kocaman, güçlü bir oyun ortaya koyamamalarına rağmen oyuncularının bu tip maçların gerektirdiği karakteristik özellikleri sahaya yansıttıklarını söylerken hakem Ali Palabıyık'la ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, maç oynanırken kısa süreli bir gerginlik yaşadıkları Şenol Güneş'le arasında geçenleri de anlattı.
İşte Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu. Bir hava yakalamamız gerekiyordu, bunu başardık. Beşiktaş'ın özgüveni hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla çok yüksekti. Aslında özgüven ve de bir başka kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi."
"Çok güçlü bir oyun oynadığımızı söyleyemem ama oyuncularım, bu tip maçların karakteristik özelliklerini sergiledi. Derbilerin karakteristik özelliğine uygun davrandık. Bu da benden ziyade bir grubun başarısıydı. Tebrik ederim."
"Zor bir maçı, içeride psikolojik olarak taraftarımızın çok istekli ve bir o kadar iyi olduğu bir günde kazanmak olağanüstü bir durumdu."
ŞENOL GÜNEŞ'LE YAŞADIKLARIYLA İLGİLİ...
"Ben ne olduğunu anlayamadım. Şenol Güneş'e de bunu söyledim. Sonra baktım bir şeyler daha söyledi ancak yine anlamadım. Benim tarzım değildir. Ben ne rakip teknik direktöre ne de rakip kulübeye bakarım. Ancak bir an göz göze geldik, bir şeyler söylese de ne söylediğini anlayamadım."
"Rakibin kırmızı kart görmesinden 2 dakika sonra biz de gördük. 2. golü bulmamızın hemen ardından golü yedik. Bu açıdan sezon başından bu yana yaşadıklarımızla paralel gelişmeler yaşandı."
"Çok candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, oyun planının dışına çıkılsa da galibiyeti almayı başaran bir oyun oynadık. Oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor.
"İki takım için de hakem hataları olsa da gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımıza yapılan hatalar daha fazlaydı."
"İkinci yarıyla ilgili olarak Beşiktaş'ın pozisyon olarak üstünlüğü vardı."
- aykut kocaman
- fenerbahçe
- beşiktaş
- Ali Palabıyık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.