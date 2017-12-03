Aykut Kocaman: ''Bundan sonra tüm takımlar puan kaybetmeye aday''

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:



''Oyuna bakışım, oyunu yorumlamamla televizyondan yorumlayanların görüşü arasında ciddi farklar var. Değerlendirme genel olarak sonuçlar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla konuşanlar, yazanlar her zaman haklıdır! Biz sadece doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın puan ortalaması, tutturulabilir bir puan ortalaması değildi. Bizimki de bırakın şampiyonluk isteyen bir takımı, tarihsel açıdan bile çok kötü bir ortalamaydı birkaç hafta önce. Yabancı kuralıyla ilgili geçen sene bir takım denemeler yapılıyordu. Bu sene artık takımlar kendi ülkelerinde milli takım seviyesine yükselmiş oyuncuları getirebiliyor. Bunu iyi organize eden takımlar da var. Puan kaybetmeye bundan sonra tüm takımlar aday. Dolayısıyla puan ortalamasının biraz daha düşeceğini ve üstteki dört takımın birbirine daha da yakınlaşacağını tahmin ve umut ediyorum.''

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