Teknik direktör Aykut Kocaman, Bursaspor maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası talebelerine Galatasaray derbisini hatırlatarak, “Ezeli rakibimiz karşımıza 3-5-2 taktiğiyle çıkmıştı. Bursaspor da aynı taktikle karşımıza çıkacak. Derbideki gibi sizden önde basmanızı, kanatlarda da sayı olarak çoğalıp rakibe üstünlük sağlamanızı istiyorum. Bunu gerçekleştirirsek istediğimiz pozisyonları ve golleri bulur, önemli deplasmandan da 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışındaki çıkışımızı sürdürürüz. Ayrıca Bursa’da bizi çok ateşli bir ortam bekliyor, buna hazırlıklı olun. Tribünler dolu ve atmosfer de gergin olacak. Taraftar baskısından etkilenmeden oyununuzu oynayın” diye konuştu.

Kocaman, son haftaların parlayan yıldızı Giuliano ile de baş başa görüşüp özel görevler verdi.

GOLCÜLER DÖNDÜ, ALPER SAKATLANDI

Bursa’ya dün hareket eden F.Bahçe’de yapılan son antrenmanda sakatlanan Alper Potuk, kadroya alınmazken forvetler Vincent Janssen ve sakatlığı geçen Roberto Soldado zorlu maçın kafilesine dahil edildi. Hollandalı golcü Robin van Persie ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararıyla yine maç kadrosuna alınmayıp İstanbul’da bırakıldı.