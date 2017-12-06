Aykut Kocaman, Bursaspor uyarısında bulundu

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı için alarm verildi... Teknik direktör Aykut Kocaman, Le Guen yönetiminde büyük çıkış yakalayan Timsah’ın çok tehlikeli bir rakip olduğuna işaret edip zorlu 90 dakikayı “derbi” kategorisine aldı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre üst üste alınan 3 galibiyet sonrası takımın rehavete kapılmasını istemeyen ve yakalanan havanın bozulmaması için ipleri sıkı tutan Kocaman, futbolcuların dikkatini çekti.



Özellikle kendi sahasında çok etkili bir görüntü çizen Timsah’ın oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç mağlup olmadığını hatırlatan Kocaman ve yardımcıları, ayakların yere basması için devreye girdi. Fenerbahçe teknik heyeti “Bursaspor ile aramızda sadece 2 puan fark var. Kaybedersek sıralamada üstümüzde yer alacaklar. Bu maçın önemi ortada. Bu yüzden bir derbiye nasıl hazırlanıyorsanız, aynı şekilde motive olmalısınız. Bizi orada zorlu bir maç bekliyor. Beşiktaş veya Galatasaray deplasmanından daha kolay atmosfer olmayacak” şeklinde uyarılarda bulundu.

FORVETLER AYAKLANDI!

Sarı-lacivertliler, cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanın ilk bölümünde Kasımpaşa önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen vincent Janssen ve sakat olan Roberto soldado ile Fernandao takımla çalıştı. İdmanın ikinci bölümünde ayrı çalışan golcüler, Bursaspor maçına kadar hazır olacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Ekici’nin ise tedavisine devam edildi.

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