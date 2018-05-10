Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve bu organizasyonda oynadığı 18. finalinde 11. kez kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman şunları söyledi:

"40'a yakın çok etkin ortalar, 20'ye yakın şut, 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen böyle olur. Kazananı her zaman kutlamak lazım, Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Kazananın hakkını teslim etmek lazım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Genel olarak bakıldığı zaman, kısmi hatalar yapıldı, bazıları bizim aleyhimizdeydi ancak genel olarak iyi göründü."

"Sezonun en doğru, en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilirdi ancak olmadı. Akhisarspor sonrasında kontrolü aldı. İki tane arka arkaya gol pozisyonu ve mucize bir şekilde... Oyunun ipi o anda kontrolümüzden kaçtı. Tecrübeli futbolcularımızın derleyip toparlaması lazımdı, olmadı."

"İkinci yarı çok önemli bir avantaj yakaladık, Fernandao'nun golüyle. Ondan sonra da ritmimizi sürdürdük. Sezon istatistikleri gibi kalemize gelen ilk top gol oldu. Giuliano'ya gol öncesinde faul vardı. El birliğiyle 3. golü de yemeyi başardık. Sonra 3-2'ye getirdik ama zaman yetmedi. Çok üzgünüm. Futbolun kaidesi bu. Tek kelimelik cümleyle, atamayana atarlar. Atacaksın."