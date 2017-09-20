Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi için yeni plan

Fenerbahçe'de Nabil Dirar’ın sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçını kaçıracak olması sebebiyle teknik direktör Aykut Kocaman, derbide takımı yeni bir anlayışla sahaya sürmeyi planlıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, tecrübeli hoca oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği Dirar’ın yerine kimi oynatacağını ve yeni görev dağılımını hesaplıyor. Kocaman oyun anlayışında zorunlu değişikliklere giderek hücumda yakalanan efektifliği sürdürmeyi planlıyor. Bu bölge için favori isim Alper olsa bile başarılı oyuncunun Dirar’dan farklı bir görevle de sahada olması bekleniyor.



ANALİZLER HAZIR

Teknik heyet hafta boyunca fiziksel çalışmaların yanı sıra oyunculara bol bol bilgi aktarımı yapacak. Beşiktaş ile ilgili artı ve eksilerin yer aldığı çok geniş ve kapsamlı bir analiz hazırlayan teknik heyet derbide rakiplerini oyunculara ezberletecek. Ayrıca Alanyaspor maçının da raporu üzerine aktarımlarda bulunacak olan Kocaman ve ekibi Beşiktaş’ı tamamen durdurup üstünlük kurmanın planlarını yapıyor.

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