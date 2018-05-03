Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Güçlü bir karar bu söylemek lazım. Bir büyük takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleşmesi kolay değil. Tamamen bunun üzerine inşa ettiğim bir düşünceydim, yanıldım. Gelmediler. Hakem henüz kararını vermedi, herhalde bir yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu bu şekilde geçmenin benim açımdan hiçbir sevindirici tarafı yok. Her iki tarafın da kendince haklı olduğu taraflar bulunduğunu da söylemem lazım. Tura yakın taraf olarak biz görünüyorduk. Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederim"

"Sahada doğduğuna göre her şey, sahada hak aramak daha doğru olurdu. Biz sahadaki şartlarımızı zorlaya zorlaya devam ettirmeye gayret ediyoruz. Sahada kendi yapabileceğimiz bazı şeylerin üstesinden gelip, performansımızı biraz daha yukarı çıkardık. Ama bizim dışımızdaki konularda hiçbir değişiklik olmadı. Giresun maçından sonra söylediklerimin arkasındayım. Şampiyonluk şansımız tamamen rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı."