Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Aslında akışkan bir oyunla başlamamamıza rağmen öne geçmeyi başardık. 3. golü de attık, şanssız bir hakem kararı demek lazım ona. Görüldüğü kadarıyla çok net bir pozisyon. Antalyaspor'u oyun dışına biraz daha iteceğimiz bir an olmadı ve oyunun kontrolünü rakibe biraz vermeye başladık. Daha çok topun kullanımını vazgeçmemizden kaynaklanan bir Antalyaspor hakimiyeti oldu. Sonrasında sezona yayılan, rakibin çok bir şey yapmasına gerek kalmayan bir gol yedik."
"Topun oyunda kalma süresini uzatmak, rakibe özellikle kendi sahamızda oyunun patronu olduğumuzu göstermek ve bunu sonuca çevirmeyi istedik. Oyuncularımız ikinci yarıda yapmaları gerekeni yaptılar ve Antalyaspor, ilk yarıdaki görüntülerinin dışına çıktı. Bu hafta gösterdi ki her şey olabilir bu ligde. Formda bir rakibi yenmenin öneminin farkındayız."
TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ
"Sezona bizim tarafımızla damga vurduğu gibi, Fenerbahçe camiası adına konuşuyorum tabii ki, bugün stadı doldurmasa da sahayı dolduran, 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftar vardı. Bugünkü elektrik, sezon boyunca görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektrikti. Fenerbahçe taraftarı tam olarak bu değildi, umarım sezonun kalanında bu devam eder."
BEŞİKTAŞ MAÇI VE YANSIMALARI
"Hiç tartışmasız, maçın kalan tarafının oynanmasını bekliyorum. Sahadan çıkan takım, Beşiktaş. Tüm görüntüler bu yönde. Hakem sahadayken sahadan çıkan taraf Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, 'Hükmen galibiyet' gibi. Maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor çok net. Beşiktaş, tarihsel mirası ve konjöktürel mirasıyla da maçı kalan dakikalarında da alabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı."
"Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum."
"OLMAYAN ŞEYLERİN, OLMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ÇOK AYIP"
"Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor."
ŞENOL GÜNEŞ'E EDİLEN KÜFÜRLERİ KINADI
"Küfürü şiddetle kınıyorum. Şenol Güneş'e yapılmasını da kınıyorum. Arsız bir insan olsam, maçın bizim lehimize hükmen sonuçlanması lazım derim çünkü Beşiktaş sahayı terk etti. Maçın tatil edilmesindeki ana etken Şenol hocanın yere düşmesi ve tünele girerken de gögsüne su çarpmasından sonra sendelemesi."
"ŞENOL HOCANIN KAFASINA GELEN CİSİM MÜNFERİTTİ"
"Şenol hocanın kafasına gelen cisim münferitti. Şenol Güneş diğer insanların yanında daha değerli değil, herkes kadar değeri var. Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi? Bugüne kadar atılan insanların hiç mi değeri yok. Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve kan gibi bir şeyler sürülmüş, batticon olabilir, her şey bunun üzerinden yürüyor."
"Oğuzhan'ı gördüm, otursana yerine, ceza alacaksın boşu boşuna dedim. Mustafa Pektemek'i gördüm, 'Oğlum susun, boşuna ceza alacaksınız' dedim. Sonra Şenol hocanın içeri giderken göğsüne su geldiğini gördüm."
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