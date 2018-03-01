Teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularını Beşiktaş ile oynayacakları maça motive etmeye çalışıyor... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Sarı-Lacivertliler’de Vodafone Park’ta ezeli rakipleriyle oynanan Süper Lig maçında alınan 3-1’lik yenilgi sonrasında moraller fazlasıyla bozuldu. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde adeta ağızları bıçak açmazken bu duruma da son veren teknik direktör Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli çalıştırıcı bu defa Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları ezeli rakibiyle oynayacakları zorlu 90 dakika öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Derbi alınan yenilgilerin telafisi kolay olmaz. Ama bizim önümüzde bir fırsat var. Bu defa rakibimizle Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağız. Bu maçta yenilgiyi telafi ederek hem taraftarın gönlünü alabilir hem de psikolojik açıdan yaralarımızı sarabiliriz. Bunu gerçekleştirmek de bizim elimizde” diye konuştu.



‘SİZE GÜVENİYORUM’

İyi bir takım olduklarını ve neler yapabileceklerini bundan önceki maçlarda gösterdiklerini de talebelerine hatırlatan Aykut Kocaman, “Benim sizlere olan inancım hiçbir zaman azalmadı. Hepinize sonuna kadar güveniyorum. Sahaya çıkıp kalitenizi göstererek neler yapabileceğinizi de bundan önceki maçlarda gösterdiniz. Şimdi toparlanma vakti. Çıkın sonuna kadar mücadele edin ve bu defa sahadan bize yakışır bir skorla ayrılalım” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER