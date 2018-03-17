Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda karşılaştığı derbi 0-0 sona erdi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonlarında 2 tane kritik kurtarış yaptı Volkan. Son 10 dakikalık bölümde çok net maçı kaybetmeye doğru giden pozisyonlar verdik. Maçı kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Şu maçın sonucunda, Galatasaray istediğini elde etmiş gibi gözüküyor, Beşiktaş da istediğini elde etmiş gibi gözüküyor, Başakşehir de istediğini elde etmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda maçı böyle bitirmek isteyen hakem de istediğini elde etti gibi gözüküyor. Çok net gözüküyor. Dirar sarı kart gördü, doğru, sonra Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor, görmüyor. Sonra Serdar ceza alanında künde yapıyor, görmedi. Çok net gözüküyor değil, görmek istemiyor. Hakem konuşmaktan utanıyorum. Kafasında başka şeyler var. Bu kadar tecrübeli hakemin görmeme ihtimali sıfır gözüküyor."