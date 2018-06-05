Kongre heyecanının ardından gözler artık futbol takımında önümüzdeki sezon için yapılacak değişikliklere çevrildi... Gazete Habertürk'ün haberine göre, camiada özellikle teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Bir diğer merakla bekleyen isim de Aykut Kocaman. Ligin son maçının ardından, “2-3 güne kadar kararımı verip açıklarım” diyen Kocaman’dan hala ses seda çıkmadı ve istifasını vermedi. Aziz Yıldırım’ın kongreyi kaybetmesinin ardından dün “Aykut Kocaman istifasını verdi” şeklinde haberler çıksa da kısa sürede bunun doğru olmadığı öğrenildi.





FEDAKARLIK YAPIYOR



Tam tersine Aykut Kocaman’ın başkan Ali Koç’un çağrısını beklediği ve yapacağı görüşme sonrasında kararını vereceği ortaya çıktı. Ayrıca Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi olan Kocaman’ın, eğer yollar ayrılırsa hakkı olan 2 milyon doları almayacağı ve bu şekilde sözleşmesini feshedeceği belirtildi.