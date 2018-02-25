Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a göndermede bulundu. Aykut Kocaman, Kameni tercihinin sebebiyle ilgili Volkan'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi.

İşte Kocaman'ın maç öncesi yaptığı açıklamalar:



'Hafta içi de söyledim. Kağıt üstünden hesaplamaya çalışıyoruz ama ne yaparsak yapalım esas hesap sahada oluyor. Bütün bunlar sahadaki atmosfer dışında planlanıyor. Önemli olan biraz sonra olacaklar. Beşiktaş'ın şu andaki Münih karşısında aldığı sonuç bekletilerin uzağında kaldı. Ligde ölüm kalım maçı demiyorum ama (gülerek) kırılma maçı diyebilirim. Galatasaray maçı, Porto maçında olduğu gibi üstümüze gitmeye çalışacaklar. Bilek güreşi olacak. Kendi seyircilerinin desteğiyle bize göre biraz daha fazla güç alacaklar. Biz de neler yapabileceğimizi son haftalarda da gösteriyoruz.

Kocaman'ın 'Ölüm kalım maçı' dedikten sonra güldüğü görüldü.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün yaptılan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Kocaman'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Orman, Aykut Kocaman'a yönelik, "Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir oynuyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların yönetim zihniyetiyle konuşmasını dehşetle kınıyorum, ayıp ya!" demişti.

VOLKAN NEDEN OYNAMADI?

Aykut Kocaman, Kameni tercihiyle ilgili, "Volkan'da herhangi bir rahatsızlık yok. Geçen haftadanın devam olarak, bu hafta böyle karar almanın doğru olacağı ağır bastı." diye konuştu.