Fenerbahçe camiası haziran ayındaki kongreye odaklanırken futbol takımı ise sessiz sedasız çalışmalarını sürdürdü. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları son umutlarını kalan haftalara taşıyabilmek için Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakikaya büyük önem veriyorlar. Bunun için de Kocaman ve ekibi son idmanda taktik çalışmalarına ağırlık verirken, diğer yandan da yaptıkları toplantılarla futbolcularına uyarılarda bulundular. Bunlardan en önemlisi ise şut atılması konusunda.





‘BİZİM İÇİN İYİ BİR FIRSAT’



Teknik direktör Aykut Kocaman, Kayserispor’un kalesinde genç ve tecrübesiz bir oyuncunun yer alacağını öğrencilerine hatırlatarak, “Bu yıl ligde ceza sahası dışından hiç golümüz yok. Bu maçta sizlerden bol bol şut denemenizi istiyorum. Kaleyi gördüğünüz anda vurun. Bu kötü istatistiği ortadan kaldırmak için iyi bir fırsat. Elinizden geldiğince bunu uygulamaya çalışın” dedi.