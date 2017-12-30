Ligin ilk yarısı bitti ve tüm takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe’de de futbolcular tatile çıktılar. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi, kısa süreli dinlenme öncesinde yaptıkları toplantılarla ligin ikinci yarısı için stratejilerini belirlediler. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre özellikle takımın fiziksel açıdan çok düşük olduğu görüşünde birleşen Kocaman ve ekibinin birleşti ortak nokta ise, “Ligin ikinci yarısında çok daha güçlü olmalıyız” şeklinde. Bunun için de peş peşe oynanacak zorlu maçlar öncesinde Sarı-Lacivertliler’i kelimenin tam anlamıyla son derece çetin bir hazırlık dönemi bekliyor. Aykut Kocaman 5 Ocak’ta başlayacak olan idmanlarla ilgili olarak programını belirlemiş durumda.

İSTENİLEN SEVİYEYE ÇIKILACAK

Bundan önceki konuşmalarında, “Ligin ikinci yarı- sında rakipleri bükeceğiz” diyen teknik direktör Aykut Kocaman, değim yerindeyse komando eğitimi yaptıracak. Bunun için de Antalya’daki kamp yerinde özel parkurlar hazırlanıyor. Bu parkurlarda futbolcuların fiziksel kapasiteleri en üst seviyeye çıkartılmaya çalışılacak. O nedenle de takım sadece bir hazırlık maçı yapacak. Kısacası şu an dinlenmede olan Fenerbahçeli futbolcuları 5 Ocak’tan itibaren hayli zorlu idmanlar bekliyor.

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