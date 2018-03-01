Aykut Kocaman, derbide beklenilenin aksine Valbuena'yı ilk 11'e almadı. Kocaman, son olarak 29 Kasım 2017'deki Adana Demirspor maçında oynayan (92 gün) Mehmet Ekici'yi sürpriz şekilde 11'de görevlendirdi.

Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde 7 değişiklik yaptı. Süper Lig'deki 3-1 kaybedilen derbide forma giyen Volkan Demirel, Isla, Neto, İsmail Köybaşı, Giuliano, Fernandao ve Nabil Dirar Ziraat Türkiye Kupası'nda 11'de şans bulamadı.

Fernandao ve İsmail cezası nedeniyle oynamazken, Kocaman en büyük sürprizi orta sahada yaptı. Giuliano'yu yedek başlatan Kocaman, Valbuena'yı da başlangıç düzeninde düşünmedi. Kocaman sol kanatta Alper Potuk'a şans verdi.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Aatıf, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Alper, Soldado.