Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kocaman'ın değerlendirmesi şöyle:

"İkinci attığımız gole kadar çok fazla değişen bir şey yoktu. Birinci bölüm özellikle alanı çok iyi kapattı Osmanlıspor. Çok fazla geçiş şansı vermedi. İkinci yarı Valbuena oyuna girdikten sonra bu konudaki sorunumuz da çözüldü.

Gol olduktan sonraki süre, nispeten rakip biraz daha açılmaya başladı. İkinci golden sonraki süreç bizim adımıza olumlu şeylerin olduğu gibi takımın genişlemesi anlamında olumsuzlukları da getirdi. Bence ikinci gole kadar büyük değişkenlikler yoktu. Skor hamlelerinde biraz eksik kaldık. İkinci golden sonra biraz Türk işi futbola döndü. Yakalayamadıkları pozisyonlara girdiler.

Alper oynadığı süre içinde yapmaya çalıştı ancak kapalı bir rakip vardı. Skoru elde etmek için zorluklar olacağı belliydi. Bu sadece Alper'in sorunu değildi, takımın genel sorunuydu."