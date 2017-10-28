Aykut Kocaman'dan Skrtel'e kesik

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçeahçe’de, Galatasaray deplasmanına 8 puan geride gidilmiş, zorlu derbiden 3 puan çıkarılamasa bile puan farkı muhafaza edilerek bu maç atlatılmıştı. Derbide Skrtel’i kulübede bekleten ve ezeli rakibine karşı Neto-Neustadter ikilisiyle çıkan Aykut Kocaman, günün sürprizlerinden birine imza atmıştı. Maç öncesi şüpheyle bakılsa da bir pozisyon dışında Gomis’e adım attırmayan ikili, ayrıca Galatasaray’ın diğer silahlarını da etkisiz hale getirmiş, pas alışverişleriyle Sarı-Kırmızılılar’ın öndeki baskısını kırmıştı. Büyük beğeni toplayan stoper ikilisi Kocaman’ın da planlarının tuttuğunun en büyük kanıtıydı.



STOPERLER OYUNUN İÇİNDE OLACAK

Tecrübeli teknik adam, ligde ilk yarıda yapılacak 8 kritik karşılaşmada da stoperlerin sürekli oyunun içinde olup, oyun kurma konusunda aktif olmalarını hedefliyor. Bu yüzden de ayakları daha düzgün olan Neto ve Roman ikilisinde ısrar etmeyi düşünüyor. Çok tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen bu konuda geride kalan Skrtel ise şimdilik yedek kulübesinde kalacak.

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