Aykut Kocaman'dan Sumudica'ya cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-3 berabere biten Kayserispor maçını değerlendirdi. Kocaman'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Verilmeyen çok net bir penaltının ardından verilen çok kolay bir faul kararının ardından gelen bir gol, hepimizi kahreden bir durum... Ciddi bir fırsatı kaçırdık. Galatasaray puan kaybetmişken, iyi bir fırsatı kaçırdık. Başka söyleyecek bir şey yok. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok. Fazla isteyen, zorlayan bir takım ama diğer taraftan da öne geçtiğimiz zamanlarda daha fazla korumaya yönelik, oyunda topu tutamayan bir takım. Futbol böyle bir oyun, top da bazen göğüsten, kafadan gelelebiliyor. Maç öncesi Kayserispor ile ilgili oyuncularımızla konuşurken 2 şey öne çıkıyordu, biri duran toptu. Buna uygun şekilde konuştuk."

"Kadroyla ilgili bir derdim yok. Kayserispor'un Galatasaray maçını seyrettikten sonra düşecek 1. takım olarak görünüyorlardı ama sonra 17 puan yaptılar. Esas problemimiz skoru aldıktan sonra takım bunu koruma konusunda sıkıntı yaşıyor. Giuliano tarafına gelirsek, Başakşehir maçından bu yana bu düzende oynamaya başladık. Giuliano'yu ceza sahası içinde buluşturmak kolay olmuyor. 3-1'de 4-1 yapacak pozisyonu yakaladık."

SUMUDICA'YA CEVAP

Kocaman, Sumudica'nın 'Valbuena çıkmasaydı, Fenerbahçe kazanırdı' sözleriyle ilgili, " İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur. Sonuç, Valbuena ile ilgili değildi" dedi.

BASIN TOPLANTISI

Rakiplerin aldığı sonuçların, kendilerinin istediği durumun oluştuğu bir hafta olarak değerlendiren Kocaman, "Sezon başında fazla puan kaybettiğimiz haftalarda rakiplerimizin ciddi puan kazanmasıyla fark açılmıştı. Bu hafta alınan sonuçların ardından kazanma arzusu ciddi anlamda yükseldi. Ancak sezon içinde birkaç kez olduğu gibi bu fırsatı yine yitirdik. Güçlü bir adım atmak için çok önemli bir durum vardı ortada. Sezon başındaki hatalı durumların özeti gibiydi. Canla başla istekle durum 3-1'e geldi ancak bireysel hatalarla bu durum ortaya çıktı" dedi.

"VALBUENA HAMLESİ GEÇ KALINMIŞ BİR HAMLEYDİ"

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'nın Valbuena'nin oyunda kalması durumunda puan alamayacaklarını söylemesini hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Kocaman, "Rakip antrenörlerin verdiği cevapları bu tarafa getirmek doğru olmuyor. Kendi takımlarıyla ilgilenseler daha mantıklı. Maçın gidişatına göre zaman zaman yapılan hamleler doğru olmayabiliyor, tutmayabiliyor. Çoğu zaman da tutuyor. Ancak bugünkü maçın sonucu Valbuena'nın oyundan çıkmasıyla ilgili değil. Oyundan çıktıktan sonra 4 tane gol pozisyonumuz vardı ve durumu 4-2'ye getirebilirdik. Durumu anlatırken durumu anlattığımız kişiler üzerinden olumsuz konuşabiliyoruz. Valbuena çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Aslında biraz geç kalınmış hamleydi. Rakibimiz hep o taraftan geliyordu ve 3-1'ken yapılması gereken bir hamleydi" diye konuştu.

"BİREYSEL HATALAR ÖNE ÇIKTI"

Sahadaki oyundan memnun kaldığını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyleyen Kocaman, "Böyle bir durumda bazı konuları savunmanın bir anlamı yok. Bütün oyunlarda görüldüğü gibi skora yakın taraf gibi oynuyoruz. Bugünkü maç, sezon başındaki maçlara benzedi. Hatalı bir golle geriye düşüp oyunu çevirmeyi başardık. Ancak bireysel hataların öne çıktığı bir maç oldu" dedi.

Ligin ilk haftasındaki Kayserispor'la şimdiki Kayserispor arasında çok fark olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaman, "Galatasaray maçını seyrettikten sonra, birinci küme düşme adayı Kayserispor olarak görünüyordu. Ancak sonraki maçlarda oynadıkları futbolla çok kuvvetli bir takım haline geldiler. Antrenörleri bizim tarafımıza bakmadan kendi takımına bakmalı. 1-0 geriye düştükten sonra 3-1'e getiren bir takımımız var. Reaksiyon gösterebilen bir takımız ancak bunu korumak konusunda problem yaşıyoruz. Bu kadronun olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Giuliano, Başakşehir maçından bu yana aynı düzende oynuyor. Bu kadar kolay Giuliano'yu ceza sahası içinde buluşturmak kolay olmuyor. Bütünsel olarak bakıldığında 3-1'den sonra 4-1'i yakalayacak pozisyonları yakaladık. 90+5'te atılan bir gol. Kolay bir faulden sonra gelen ve hepimizi kahreden bir gol" ifadelerini kullandı.

"SKORU KORUYAMIYORUZ"

Her maçta iyi oynanmasına karşın skoru koruma konusunda sorun yaşadıklarını söyleyen Kocaman, "Çözemediğimiz bir şey değil ama hemen hemen her maçta gol ve skor konusunda bu durumu yakaladık ama koruma konusunda kaygılıyız. Devre arasında oyunculara söylediğim en önemli şey, takımın samimi isteğinin özellikle bireyselleşme ve telaşı getiriyor. Pozisyon hatası ve bireyselleşme oyunu telaşlı hale getiriyor. İstekli olmak doğru ama aşırı istek, düzeni zaman zaman bozuyor" dedi.

"GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİNİ GÖRMEMEK YANLIŞ"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Kocaman, "Galatasaray maçından sonra da söyledim. Bildiğim şeyi eğer kendileri bilmiyorsa, asıl enteresan olan bu. Açıklamayı yapan için de söylüyorum. Bizim halimiz de ortada. Galatasaray'ın 3 puan bıraktığı haftada 1 puan aldık. Bunu görmemek futbol adına yanlıştır bence. Neyi ima etmek istediklerini anlamıyorum. Ben düz bir yanıt vermeye çalışıyorum. Ben anlamıyorum neden başka tarafa çekildiğini. Asıl bizden kaynaklı olan bir suni puan kaybı var" diye konuştu.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Fernandao ve Aatif'in rahatsızlıkları olduğu için, Martin Skrtel'in de özel bir durumundan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadığını söyleyen Kocaman, Ozan Tufan'ın attığı golle ilgili olarak da, "Ben bu pozisyondaki durumu görmedim. Sonradan gördüm ancak teamül gereği oyuncuların topu dışarı atması gerekirdi. Ancak bunun kullanılması da yanlış. Aynı oyuncu kenardan koşarak sahaya girdi" dedi.

Sezon başında söylediği 75 puan hedefiyle ilgili de konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü, "75 puan hedefi için ciddi bir seriye ihtiyaç var. Ancak kolay değil. Gerçekçi yorum bu. Bu sezon bizimkisi biraz daha fazla olmakla birlikte bütün takımların puan kayıplarının çok daha fazla olacağı görünüyor. Belki 75 puanın altına ineceğini de öngörmek yanlış değil. Bizi en fazla üzen, bu maçın 3-3'e gelmesinin ötesinde hızlı şekilde adımlarımızı atabilmemiz açısından fırsat olacaktı. Bunun ötesinde net şekilde ciddi bir seriye ihtiyaç var. Takımın ruh halinden öte, takımda çok net bir kalite var. Bunu parça parça gösteriyoruz. Problemimiz bütün halinde gösterememek. Öne geçme şansı yakaladığımız anlarda, hem de geriden gelip fırsata çevireceğimiz anlarda bunu kullanamadığımız çok oldu. Olumsuz geçen pek çok şeyin yanında, öne geçtiği maçlarda skoru koruma becerisi vardı Fenerbahçe'nin. Kalite anlamında fikrimde bir sapma yok" açıklamasında bulundu.

"İNANCIMDA SAPMA YOK"

Sezon başındaki şampiyonluk iddiasıyla ilgili herhangi bir düşünce değişikliğinin olmadığını sözlerine ekleyen Kocaman, "Yaşama bakışımla ilgili bir durum vazgeçmemek. Vazgeçtiğin zaman kaybetmek kolaylaşıyor. Kolay değil. Moral verici adımları atma konusunda sekteye uğradık. Sahaya gelen her taraftar bunun farkındaydı. Ancak bir şeyler hep ters gidiyor bu sene. İnancımda hiçbir sapma yok" dedi.

Bugün yaşanan durumu genel olarak görmemek gerektiğini de sözlerine ekleyen Kocaman, "Durumla geneli birbirine karıştırmasak daha iyi olur. Bu durum dönemsel. Ne yaparsanız yapın 2 tane duran toptan gol yiyorsunuz. Özellikle kaptıkları toplardan sonra Umut üzerinden oynamaları ve duran topları tehlikeli görünüyordu Kayserispor'un. Ama eski futbolcu bir arkadaşımın söylediği gibi, topun da canı var. Bir futbolcunun kaleye gönderdiği top, müthiş bir orta olarak içeri geliyor ve ağlara gidiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.