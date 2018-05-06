Fenerbahçe'nin Bursaspor'u yendiği maçın ardından sarı-lacivertli futbolcular Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın ardından teknik direktör Aykut Kocaman da kendi taraftarlarına sitem etti. Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Maçtan önce yaşananlar rakibin enerjisini artırdı ancak erken gol baskıyı kırabilirdi, bunu başaramadık, dirençleri arttı, son ana kadar geldi. Hiç beklenmedik anda gol yiyince daha da zorlaştı. Kolay değildi... Bu oyun kazanmak için oynanan bir oyun. Oyuncu arkadaşları, taraftarların yuhladıkları da dahil canı gönülden kutluyorum. Önce meslek ahlakı içinde her şeyi yapmaya çalıştılar, giydikleri formanın hakkını vermeye çalıştılar. Kalbimle yüreğimle tebrik ediyorum hepsini. Maç toplantısı da bunun üzerine kuruluydu. Geçen sezon Beşiktaş 77 puanla şampiyon oldu, Fenerbahçe 64 puan aldı. Beşiktaş bu sezon içerideki 51'in 44'ünü almış, Fenerbahçe 30'unu almış. 21 puan, bayağı ciddi bir puan kaybı. Sadece takım ve oyuncular üzerinden anlatırsak eksik kalıyor. Bu sezon da bin bir dertle uğraşıyoruz, şu ana kadar geldik. Kupanın bir ucundan tuttuk. Diğer taraftan da en baştaki takımla puan puanayız. Şu anda belki burada olmamızı sağlayan en önemli faktörlerden birisi en yakın rakibimiz Başakşehir'den dışarıda 5 puan fazla almamız. Kasımpaşa maçındaki sakinliği örnek verdim futbolculara. Başakşehir'in puan kaybından sonra gelen taraftarın hemen maç başında 2-0'a 3-0'a çekmeye çalışacağını söyledim. Sakin olmamızı söyledim. Bunu pek başaramadık. Stadın etkisi olumlu olduğu gibi olumsuz da futbolculara geçiyor. En büyük problemi bu sene içerideki maçlarda yaşadık maalesef."