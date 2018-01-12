Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun süre bir araya geldi. Sezona girişimizle bu giriş arasında bir fark olacak."

"Van Persie ile ilgili konuşmak fayda sağlamaz. Yol ayrımı ihtimali yüksek, öyle gözüküyor."

" Ozan Tufan konusunda özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise; ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan beklentim yok. Kötülemiyorum, karalamıyorum, önünü kesme yok."

"Oyun anlamında Ozan'dan daha fazla faydalanma ihtimalim yok. Bu yüzden İstanbul'da bıraktım."

"Saygısızlık olursa bu göğüsleyeceğim bir şey olamaz. Tamamen saha içi. Benim takımı götürmek istediğim yer ile Ozan'ın kafasındaki arasında fark vardı."

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