Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

"Ligin geri kalanı için en fazla ihtiyaç duyduğumuz maça iyi başlamak. Yarışın içerisinde olmak istiyorsak bugünkü maçı mutlaka kazanmak zorundayız, bizim için başka bir seçenek yok.

Erol Bulut'u tebrik etmek lazım. Son derece düzenli, organize bir takım Malatyaspor. Az atıyorlar, az yiyorlar. Kendi düzenlerini bozmadan oynuyorlar. Malatyaspor kompakt bir takım. Bu takımı açmak için 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerimiz kritik olacak gibi görünüyor.

Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması."