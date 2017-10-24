Aykut Kocaman: "Derbide yüzde 60'la oynadık"

Maç öncesi fazla şans verilmese de Galatasaray derbisinde özellikle ilk yarıda oyun olarak üstünlük kurmayı başarmıştı Fenerbahçe... İkinci 45’te ise ciddi bir düşüş yaşayan Sarı-Lacivertliler, topu rakibe verirken, bulduğu kontra fırsatlarını da değerlendirememişti. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; son 20 dakika 10 kişi oynayan Aslan’a karşı net bir pozisyon bulamayan Kanarya’nın bu bölümdeki performansı teknik direktör Aykut Kocaman’ın da tepkisini çekti. Mücadelenin ardından basın mensuplarıyla sohbet eden deneyimli hoca, ezeli derbide normal kapasitelerinin altında mücadele ettiklerini söyledi. Kocaman, şu ifadeleri kullandı:
“Maçın özellikle psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle biz derbide normal yapabileceğimizin yüzde 60’ını yapabildik. Rakibimizin zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. Bu eksiklikleri değerlendirsek sonuç da bizim adımıza çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda oyunumuz açısından kırıklık vardı. Özellikle rakibin 10 kişi kaldığı bölümde üretimde sıkıntı yaşadık. İkinci yarının genelinde de bu kadar düşük olmamamız gerekirdi. Bunu biraz daha yukarıya çıkarabilecek kapasitemiz vardı. Ama ben takımın derbide yüzde 60-70’iyle oynadığını düşünüyorum.”
‘F.BAHÇE FARKLI YENİLİR’ YORUMLARINA TEPKİ: BU TARİFLER NASIL OLUYOR!
F.Bahçe Teknik Direktörü aykut Kocaman, derbi öncesi konuşulanlarla maçta yaşananların çok farklı olduğunu belirtti. Şampiyonluk yarışı ve takımların gücü hakkında keskin yorumlar yapmanın sakıncalı olduğunu ifade eden deneyimli hoca, maç öncesi yapılan “F.Bahçe farklı mağlup olur” şeklindeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: “Bu tarifler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor anlamış değilim. Bizim gücümüz ortada. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Beraberlik nedeniyle üzgünüz.”
KOCAMAN NEFES ALDIRMIYOR
G.Saray’la 0-0 berabere kalıp 8 puanlık farkı biraz olsun kapatma şansını kaçıran Kanarya, Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor’la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1 saat 50 dakika süren antrenmanda teknik direktör Aykut Kocaman, öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu. Kanarya, bugün izin yaptıktan sonra hazırlıklarına yarın devam edecek.
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