Fenerbahçe'de 3-2'lik Akhisarspor mağlubiyeti sonrasında Aykut Kocaman'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Maç öncesinde söylediğim, istemediğim senaryoyu gördüm. Her şeyden önce maça giriş bizim için problemli olabilirdi, öyle de oldu. Yediğimiz gol, sezon boyunca sıkça rastladığımız maçlardan biri gibi oldu. Kaleye gelen ilk top gol oldu. Sonrasında çaba, çaba, çaba... Sonuçlandıramadığımız çabalar oldu."

"Maçın içine girmeye çalıştığımız dakikalarda Akhisarspor kontrataklarla hücuma çıkacaktı, tehlikeli 20-25 dakika gibi görünüyordu. Geri düştük, toparlandık ama yine bir kontra golü yedik. 2. yarıyla beraber daha fazla oyun düzeni bozuldu, şuursuz döneme girdik. Ne söylesem boş şu andan itibaren. Rakiple temasa girmeden gol yedik. Maçın gidişatı açısından, bu sezon çok kez oynadığımız bir maç oldu. Santrayı yaptık, 1 dakika geçmeden yine gol yedik. Ben artık bunları söylemekten bıktım. Tamamen düzensiz ve şuursuz ataklarla gol aradık. Kaleye gelen ilk top gol oldu. Hiç sekmiyor bu sene."

"Ligin kontrolünü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Lider ve takipçisiyle aramızdaki puan farkı 1 maç tan 2 farka çıktı. Bizim açımızdan en kötü olan şey bu, kendi direksiyonumuzdan çıktı. Bundan sonra kazanmamız, onların kaybetmesi gerekiyor."

"Tabii ki etkileyecek, bu işin yasası bu. İnsan ne kadar profesyonel de olsa sonuçta insan. İnişler çıkışlar zihinsel olarak, başarı ve onun getirdiği haz bir hafta sonrasını merakla beklemeye neden olması gibi tersi durum da kötü olabiliyor. Arka arkaya alınan iki mağlubiyet bizim için kolay değil..."

ALPER POTUK VE VOLKAN DEMİREL SORUSU ÜZERİNE

"Yapılacak şu anda çok fazla bir şey yok. Esas olan oyuncuların özelliklerini, zihinlerinin daha çık olması. Nasıl çevirebilirsiniz? Oynatmama veya para cezasıyla. Bu oyuncular tecrübeli oyuncular, bunun farkında değillerse... Kupa maçı için söylüyorum özellikle, yapılanlar pek affedilebilir gibi değildi. Ne söylesek boş. Hem bireysel hatalar hem davranış hataları sezon boyunca her bakımdan olumsuzdu bizim için."

BASIN TOPLANTISI...

"ARDA KARDEŞLER GÖRDÜ AMA VERMEDİ"

"Verilmeyen penaltı, ofsayt olmayan gol, tartışıldığı için söylüyorum. Net bir penaltı. Ancak hakem gördü ama 'Baskı altında doğru da olsa böyle bir karar vermem' diye düşündü sanırım. Genç bir hakem iyi bir hakem de olacak gibi görünüyor. Burada yönettikleri gibi diğer taraflarda da yönetsinler. Adaletsiz bir durum var ve bunu söylüyorum."

"BEŞİKTAŞ STADI'NDA TAÇ HIRSIZLIĞI OLDU"

"Beşiktaş deplasmanında maç kazanmak zor dediniz..." hatırlatması üzerine Aykut Kocaman, "Bir adım daha öteye taşıyarak burada da maç kazanmak çok kolay. Fenerbahçe her durumda kazanması gereken bir takım. Arda Kardeşler kritik hatalar yaptı ama harika bir deplasman hakemi gibiydi. Cüneyt Çakır ilk maçta ilk yarıda tam 8 tane faul verdi. 8'i de faul değil, 2 tanesi atağı kesen, 6 tanesi direkt altı pasın içine giren, seyircinin ve ortamın yarattığı fauller verdi. Fırat Aydınus, futbolda ender sahnelerden birini görmemi sağladı. Beşiktaş Stadı'nda taç hırsızlığı oldu. Hızlı oldu atak oldu ve Aatıf ile Babel'in pozisyonunda Babel taç attı ve hakem oyunu durduramadı. Ya dördüncü hakem söylesene 'Çıktı' diye. Bir taç hırsızlığı oldu. Ancak Akhisar maçında Arda Kardeşler dimdik durdu. Keşke oralarda da tecrübeli hakemler dik durabilseler."

VOLKAN DEMİREL'E AĞIR ELEŞTİRİ

"Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Alper'i de kabul etmesem de, anlık olduğu için anlıyorum. Fırat Aydınus'un bizim lehimize verdiği tek olumlu karar, Volkan'ı daha önce atmamasıydı. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık."

"Bu sene gibi bir sezon bir daha olmaz. 10-12 maça kaleye gelen ilk toplar gol oldu. Maç çevirememe hali, bunun yanıtı ne olur bilmiyorum. Oyuncular ya da antrenör oyunu çevirmek istemiyor mu? Öyle bir şey yok, bazen olmuyor."