Aykut Kocaman Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi futbolcuları uyardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yakalayacakları galibiyet serisiyle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyor... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a göre sarı-lacivertliler’in tecrübeli hocası, özellikle Demir Grup Sivas galibiyeti sonrasında oynayacakları Antalya karşılaşmasının da bu açıdan büyük önem taşıyacağını oyuncularına anlattı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yapılan son idmanın ardından oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Bir seri yakalamalıyız. Sivas karşısında aldığımız galibiyetin ardından Antalya’yı da bunun için yenmemiz gerekiyor. Hepinizin de bildiği gibi bu sezon üç maç üst üste kazanamadık. Bu şanssızlığımızı kırarsak ligde çok daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

"ARAYA MORALLİ GİRERİZ"

Yakalanacak seri galibiyetlerin gelecek açısından da önem taşıdığının altını çizen teknik direktör Aykut Kocaman, “Üst üste 3 maç kazanırsak şuna inanıyorum ki bunu devre arasına kadar sürdürürüz. Böylece araya da tam moralle gireriz ve ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir havada hazırlanırız. Sadece ben değil, tüm camia sizden bunu bekliyor. Bunu başaracak güç ve kaliteye sahipsiniz. Yeter ki sahada istediklerimi yapın” ifadelerini kullandı.

SOLDADO YEDEK, JANSSEN 11'DE

Aykut Kocaman, Demir Gurup Sivas maçında sahaya sürdüğü ilk 11’i bugün de bozmuyor... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısının özellikle Sivas maçında 3 gol atan Roberto Soldado ile Janssen arasında nasıl bir tercih yapacağı merak konusuydu. Kocaman, yine maça Janssen ile başlayacak. Sol bekte İsmail Köybaşı forma giyecek. Ortanın solunda ise Aatif ile Valbuena arasındaki son tercihini Aykut Kocaman bugün maçtan önce yapacak.

KABUS GİBİ DEPLASMAN!

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Buna karşılık Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında toplamdaki galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 21 maçın 10’unu kazanan Kanarya 6 karşılaşmada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.

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