Teknik direktör konusunda belirsizlik yaşayan Fenerbahçe’de bu konudaki ikinci zirvenin dün gerçekleşmesi bekleniyordu... Gazete Habertürk'ün haberine göre başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın buluşarak bir kez daha görüşmesi planlanıyordu ancak yoğun program nedeniyle tarafların bir araya gelemediği ifade edildi. Sarı-Lacivertli takımda ikinci zirvenin, en geç yönetim kurulu toplantısının gerçekleşeceği salı gününe kadar yapılacağı bildirildi.





AĞIRLIK YABANCI HOCADA



Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetimin, yeni sezonda yola yabancı bir hocayla devam etmek istediği öğrenildi. Bunun için de yönetim kurulu toplantısı sonrasında deneyimli teknik adam Aykut Kocaman’a teşekkür edilip yolların ayrılması bekleniyor.