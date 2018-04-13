Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan çalıştırıcısı olmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirecek. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak.
Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, Sivas deplasmanında rekorun tek başına sahibi olarak kulüp tarihine bir kez daha adını yazdıracak.
190 MAÇ 111 GALİBİYET
Fenerbahçe'yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, ekibiyle 190 maçta 111 galibiyet elde etti.
Sivas deplasmanında Süper Lig'de 137. maçına çıkarak bu alanda da Daum'da olan rekoru kıracak olan Kocaman, sarı-lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi.
Takımıyla 111 galibiyet elde edip 361 gol sevinci yaşayan Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi gördü. Bu maçlarda Fenerbahçe kalesinde ise 197 gole engel olamadı.
MAÇ RAPORU
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğündeki maç raporu şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Spor Toto Süper Lig
|136
|83
|29
|24
|266
|141
|Avrupa kupaları
|26
|10
|9
|7
|32
|28
|Türkiye Kupası
|27
|18
|5
|4
|61
|25
|TFF Süper Kupa
|1
|-
|-
|1
|2
|3
|TOPLAM
|190
|111
|43
|36
|361
|197
FENERBAHÇE'YLE REKORLARI
Sivas deplasmanında kulüp tarihine bir kez daha geçecek Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başında hem futbolcu hem de teknik adam olarak elinde bulundurduğu rekorları şöyle:
- Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim.
- Sarı-lacivertlilerin başında 2012-2013'teki 64 maç sayısıyla Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla maça çıkan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.
- Fenerbahçe, lig tarihinin deplasmanda üst üste kazanma rekorunu Aykut Kocaman'la (12) kırdı.
- Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Kocaman yönetiminde 17 maçın 16'sını kazanarak en iyi devre performansını sergiledi.
- Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başlayıp 2012-2013 sezonunun 9. haftasında sona eren süreçte iç sahada üst üste 47 maçtaki yenilmezlik serisinde, 41 maçta takımın başında Aykut Kocaman yer aldı.
- Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan futbolcusu unvanı 140 golle Aykut Kocaman'a ait.
- Kocaman, Fenerbahçe'de 3 defayla en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu unvanını Cemil Turan'la paylaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.