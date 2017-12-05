Aykut Kocaman: "Formayı adaletli dağıtmaya çalışacağım"

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman, kadroyu oluşturma konusunda adil olacağını söyledi... “Önümüzdeki maçlarda kadroyu yine bozmayacak mısınız?” sorusuna Kocaman, “Bugün bunu söylersek yanlış olur. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağım. Benim işim bu. Bu formada adaleti sağlamadığınız zaman oyuncular yavaş yavaş ‘Niye’ sorusunu sormaya başlarlar, bu güçlü gösteri de olmaz. Mümkün olduğunca formayı adaletli dağıtmaya çalışacağım. Becerebildiğimiz kadar kadar bir ölçümleme yapacağız” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Kasımpaşa maçında son yılların en arzulu futbolunu ortaya koyuldu” sözlerine ise “Bunu tekrar yapmak zor. Bu kadar kolay değil” yanıtını verdi.



‘ACAYİP SPRİNT OLMAZSA...’

Kocaman şampiyonluk için gerekli olacak puan konusunda da , “Şu an için ligin çok gelgitleri var. Başakşehir puan ortalamasının çok üzerinde gidiyor gözüküyor. Beşiktaş, G.Saray derbisinde kuvvetli bir görüntü sundu. Bursaspor geliyor, Trabzonspor Rıza hoca ile toparlandı. Zirvede 4 takım ve arkadan gelen de 2-3 takım var. Bu da zirve yarışı için 6-7 takımın çok yakın gideceğini gösteriyor. Doğal olarak ‘puan ortalamasını düşürecektir’ diye gözüküyor. Acayip bir sprint olmazsa görüntü bu. Şu anda hesap yapabilmek gerçekten zor” dedi.



SONUNDA ADVOCAAT'I GEÇTİ

Teknik Direktör Aykut Kocaman 14. haftalar itibarıyla Hollandalı teknik adam Dick Advocaat’ın performansını geçti. Geçen sezon ligde ilk 14 maç sonunda sonunda 25 puanda kalan Hollandalı hoca yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ise 26 puana ulaştı. Kocaman, sezona kötü başlamasına rağmen son haftalardaki çıkışla Advocaat’ın performansını 14. haftada geride bırakmış oldu.

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