Aykut Kocaman futbolculara Galatasaray uyarısı yaptı

Fenerbahçe'de teknik heyet bir yandan Antalyaspor’un analizlerini yapsa da diğer yandan bunların çok sağlıklı olmayacağını düşünüyor. Bunun nedeni de dünyaca ünlü yıldızları olan Antalyaspor’un şu ana kadar etkisiz bir futbol oynasa da pazar akşamı tamamen farklı bir kimlikle sahaya çıkacak olması. Özellikle yıldız oyuncuların maça ağırlıklarını koymak için ellerinden gelen her şeyi yapacağını düşünen teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, Samuel Eto’o, Samir Nasri, Menez gibi isimlere 1 saniye bile göz açtırmamaları gerektiğini oyuncularına anlatıyor.

"DİKKATİNİZ DAĞILMASIN"

Teknik direktör Aykut Kocaman, “Rakibimiz formsuz gözükebilir ama bize karşı tamamen farklı bir hırsla sahaya çıkacaklardır. Bu yüzden maçın hiçbir dakikasında dikkatimizin dağılmasına izin vermemeliyiz” diyerek oyuncularını uyardı. Kocaman ayrıca sezona çok kötü başlayan Kırmızı-Beyazlı ekibin Galatasaray ile oynadığı maçı hatırlatırken, o dönem Antalyaspor’un kötü futbol oynadığını ve henüz galibiyet bile alamadığını fakat Galatasaray’ı adeta ellerinden kaçırdıklarını da oyuncularına hatırlatıyor.

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